Эксперт по языку тела объяснил поведение Кейт Миддлтон на параде в Лондоне Эксперт по языку тела Стэнтон оценил жесты Кейт Миддлтон на параде в Лондоне

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Джордж, принц Уильям, принц Луи, Кэтрин, принцесса Уэльская, принцесса Шарлотта

Эксперт по языку тела Даррен Стэнтон изучил поведение страдающей от онкологического заболевания принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, сообщил таблоид New York Post. Представительница британской королевской семьи 16 июня появилась на параде Trooping the Colour в Лондоне.

Глядя на первую фотографию Кейт Миддлтон и принца Уильяма, направляющихся на церемонию вместе, Кейт использует маскирующую улыбку. Это ее игровое лицо, — объяснил эксперт.

По словам Стэнтон, Миддлтон не сумела скрыть волнения после возвращения к королевским обязательствам. Принцесса Уэльская пыталась внешне сохранить самообладание, но ее улыбка демонстрировала, что Миддлтон хочет, чтобы ею гордились, подчеркнул эксперт. Принцесса помахала толпе лишь несколько раз, что может говорить о попытке избежать внимания и соблюдении дистанции, считает Стэнтон.

Ранее Миддлтон впервые появилась в обществе после диагностирования у нее рака. Принцессу Уэльскую заметили в машине, которая прибыла в Букингемский дворец, чтобы принять участие в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour. По данным СМИ, принцесса Уэльская в традиционном шествии по Лондону проехала в экипаже вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.