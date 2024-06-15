Кейт Миддлтон впервые появилась на публике с момента диагностирования рака

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Супруга принца Великобритании Уильяма принцесса Уэльская Кейт Миддлтон впервые появилась в обществе после диагностирования у нее рака, сообщает Daily Mail. Принцессу Уэльскую заметили в машине, которая прибыла в Букингемский дворец, чтобы принять участие в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour.

По данным СМИ, принцесса Уэльская в традиционном шествии по Лондону проехала в экипаже вместе со своими тремя детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.

Ранее Миддлтон пообещала, что 15 июня впервые после госпитализации примет участие в праздновании дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне. Она добавила, что каждый, кто проходит химиотерапию, знает, что бывают плохие и хорошие дни.

Также принцесса допустила, что этим летом примет участие еще в нескольких официальных мероприятиях. При этом она отметила, что лечение еще не окончено и продлится несколько месяцев.

Миддлтон столкнулась с осложнениями на первом этапе химиотерапии в процессе борьбы с раком, рассказала ранее королевский эксперт Кэти Николл. При этом она не стала уточнять, о чем именно идет речь. Николл отметила, что, несмотря на трудности, Миддлтон «свернула в другую сторону» и идет на поправку. Кроме того, эксперт опровергла предположения, будто Кейт не сможет в будущем вернуться к своим королевским обязанностям.