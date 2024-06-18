Раскрыт урон здоровью больной раком Миддлтон после ее публичного выхода Page Six: публичный выход Миддлтон нанес серьезный урон ее здоровью

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Появление страдающей онкологией принцессы Уэльской Кейт Миддлтон на параде Trooping the Color нанесло серьезный урон состоянию ее здоровья, заявила королевский репортер Кэти Николл в беседе с Page Six. Причиной этому стали и подготовка, и длительное нахождение на глазах у толпы, которые сильно вымотали монаршую особу.

Я не думаю, что мы сможем увидеть ее на публике в ближайшее время. Это потребует некоторого восстановления. Подготовка к мероприятию отняла огромное количество времени, усилий и энергии. Она долгое время была на ногах. Был момент, когда она наблюдала за парадом… и ей предложили место, которое она с благодарностью приняла. Это всего лишь небольшое признание того, что она уже не так сильна и не так здорова, как была до того, как пошла на лечение, — заметила Николл.

Ранее эксперт по языку тела Даррен Стэнтон изучил поведение страдающей от онкологического заболевания Кейт Миддлтон, отметив, что принцесса Уэльская не сумела скрыть волнение после возвращения к королевским обязательствам. Она пыталась сохранить самообладание, но ее улыбка демонстрировала, что Миддлтон хочет, чтобы ею гордились, подчеркнул эксперт. Принцесса помахала толпе лишь несколько раз, что может говорить о попытке избежать внимания и соблюдении дистанции, считает Стэнтон.