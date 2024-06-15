Королевская семья Британии: последние новости, заявление Миддлтон о раке

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Кейт Миддлтон и принц Уильям

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон готовится выйти на публику после сообщений об успешном лечении от рака, блогер Виктория Боня рассказала об изменах принца Уильяма. Каковы последние новости о королевской семье Великобритании на сегодня, 15 июня?

Что Кейт Миддлтон рассказала о своей болезни

Кейт Миддлтон сообщила в соцсети Х, что ее лечение от онкологического заболевания продвигается успешно. Она пообещала, что 15 июня впервые после госпитализации примет участие в праздновании дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне.

«Я успешно двигаюсь вперед, как знает каждый, кто проходит химиотерапию, случаются хорошие дни и плохие. В плохие дни ощущаешь слабость, усталость и приходится давать отдых своему телу. В хорошие дни чувствуешь себя сильнее и хочется извлечь максимум из своего хорошего самочувствия», — отметила она.

Принцесса Уэльская уточнила, что лечение продолжится еще несколько месяцев. Несмотря на это, она планирует принять участие в нескольких официальных мероприятиях текущим летом.

«Я учусь быть терпеливой, особенно в условиях неопределенности», — добавила Миддлтон.

Что известно об осложнениях в лечении Миддлтон

Королевский эксперт Кэти Николл в беседе с The Sun заявила, что Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями на первом этапе химиотерапии в процессе борьбы с раком.

«Источники, очень близкие к принцессе Уэльской, сообщили мне, что поначалу у нее были проблемы с лечением. Эта профилактическая химиотерапия — вещь не из приятных. Это случилось после серьезной операции и довольно длительного периода восстановления — никто не хотел бы дополнительно проходить лечение», — поделилась Николл.

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press Кейт Миддлтон

По словам королевского эксперта, Кейт в тот период требовалось мобилизовать все свои силы. Однако эти усилия были не напрасны — состояние принцессы Уэльской было стабилизировано.

«Я успокоилась, когда услышала от более чем одного источника, что кризис миновал и она пошла на поправку», — поделилась Николл.

Что известно о любовнице принца Уильяма

Блогер и телеведущая Виктория Боня считает, что все проблемы королевской семьи, включая онкологические заболевания Кейт Миддлтон и короля Карла III, связаны с тем, что они занимались «сатанинскими историями», теперь они расплачиваются за это. Также она заявила, что принц Уильям изменяет своей жене.

«Вся Европа знает, что у Уильяма есть любовница — леди Роузи. Кейт достойна большего! Столько лет терпеть, эти унижения кого угодно доведут! Как она может развестись? Принцесса Монако Шарлин тоже хотела сбежать от принца, но ее поймали в аэропорту. Потому что ты не можешь уйти от принца, это репутация государства! Ты уже как заключенный всю жизнь. Вот Диана добегалась, в итоге ее там поймали под этим мостом в Париже», — сказала Боня в Rutube-шоу «Злые языки».

Почему от принца Гарри и Меган Маркл отвернулись друзья

Бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Баррелл сообщил, что круг общения принца Гарри и его супруги Меган Маркл в Голливуде сузился до минимума, пишет OK! По его словам, с ними уже перестали общаться такие знаменитости, как Опра Уинфри, Джордж и Амаль Клуни, Кэти Перри и Орландо Блум.

«Звездам были интересны принц Гарри и Меган Маркл, когда они только поженились и были самой популярной парой в стране, но сейчас такого интереса не наблюдается», — отметил Баррелл.

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