«Очень тяжело»: профайлер о состоянии больной раком Миддлтон Профайлер Давыдов: Миддлтон с трудом переносит лечение от рака

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Профайлер Денис Давыдов в разговоре с NEWS.ru предположил, что принцесса Уэльская Кейт Миддлтон очень тяжело переносит лечение от рака. Он обратил внимание на то, что ей тяжело даже просто долго стоять на одном месте. При этом, как уточнил эксперт, Миддлтон старается держаться мужественно.

Видно, что лечение Миддлтон переносит очень тяжело, но старается не показывать, держится мужественно. Судя по кадрам и фото, она себя бережет даже когда ходит. Ей даже стоять долго тяжело на одном месте, всегда ищет более удобное положение, передвигается очень аккуратно, пытается максимально контролировать движения, — пояснил Давыдов.

Он отметил, что, судя по опубликованным кадрам, у принцессы Уэльской изменилась биомеханика движений. Профайлер допустил, что лечение еще продолжается, а реабилитация пока могла не начаться.

Меняется и биомеханика движений, судя по всему, лечение продолжается, а реабилитация либо еще не началась, либо не закончилась. Изредка ей удается расслабиться, но таких моментов крайне мало. Судя по всему, она чувствует себя одинокой. Старается чаще общаться со своими детьми, — заключил эксперт.

Супруга принца Великобритании Уильяма ранее впервые появилась в обществе после диагностирования рака. Принцессу Уэльскую заметили в машине, которая прибыла в Букингемский дворец, чтобы принять участие в ежегодном королевском кавалерийском параде Trooping the Colour.