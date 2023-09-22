Экс-жениху Волочковой грозит 10 лет тюрьмы: что он сделал, реакция балерины

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Дмитрий Дюран и Анастасия Волочкова

Бывшего жениха балерины Анастасии Волочковой Дмитрия Дюрана задержали по делу о крупном мошенничестве. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Что об этом известно, как отреагировала артистка?

В чем подозревают экс-жениха Волочковой

По данным Telegram-канала Mash, около двух лет назад Дюран занял деньги на расширение бизнеса под брендом Family Desert, однако спустя время отказался отдавать средства и перестал отвечать на звонки кредиторов. От его действий пострадали около 50 человек, общая сумма материального ущерба составила порядка 100 млн рублей.

Уголовное дело в отношении Дюрана было возбуждено в прошлом году после того, как кредиторы обратились с заявлением в полицию. Мужчина был задержан 21 сентября на Малой Бронной улице в Москве. Сейчас он находится в следственном изоляторе.

Анастасия Волочкова, узнав о задержании бывшего возлюбленного, открестилась от Дюрана, сообщает Telegram-канал SHOT.

Что известно об отношениях Волочковой и Дюрана

Отношения бизнесмена с Анастасией Волочковой начались после того, как он предложил артистке стать одним из спонсоров ее проекта «Балерина в Зазеркалье цирка». В конце декабря 2022 года балерина объявила о свадьбе с возлюбленным.

«Я приняла решение, что наша свадьба с любимым будет в Лапландии. После Мальдив и моего дня рождения на следующий день вылетаем туда! Будут сани, олени, цветы и полный шик», — написала балерина в соцсетях.

Волочкова обещала сыграть свадьбу с Дюраном 20 января 2023 года.

«Это будет зима, красивые русские сани, свадебного платья мне не надо, я буду в костюме Снегурочки. Моя прихоть: хочу, чтобы сани везли три оленя», — сказала она.

Однако 21 января Анастасия Волочкова призналась, что история со свадьбой была выдумкой. Балерина разыграла общественность.

«Надо мной многие глумятся, пишут небылицы, поливают грязью, а я перед Новым годом, когда мне начали звонить представители СМИ, понимала, что нужен инфоповод, нужна какая-то интересная история. А что? Я сказала про свадьбу», — рассказала Волочкова StarHit.

Кого еще из партнеров Волочковой привлекали к ответственности

В прошлом году Анастасия Волочкова активно демонстрировала в социальных сетях свои отношения с банщиком Сергеем Кузнецовым, с которым познакомилась на программе «Давай поженимся». Вскоре пара отправилась вместе на отдых на Мальдивы.

«Мы влюблены, счастливо проводим время. Совершенно неважно, кто за кого платил на Мальдивах», — говорила балерина.

Однако через полтора месяца пара рассталась. Спустя еще 10 месяцев Сергей Кузнецов женился на Анастасии Кондрачук. В мае 2023 года девушка написала заявление в полицию на супруга, заявив, что он ее избил. Сообщалась, что у нее была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение, множественные ушибы и синяки.

В суде Кузнецов сообщил, что готов сотрудничать со следствием, а причиной произошедшего назвал ревность.

Анастасия Волочкова прокомментировала ситуацию с избиениями. По словам балерины, Кузнецов — вспыльчивый и эмоциональный человек, однако он никогда не поднимал на нее руку.

«Это шок! При мне он никогда не проявлял агрессию. Мы вообще не ругались. Случалось, что повышал голос, но я его быстро гасила — я-то человек сильный, умею включить Волочкову. То, что я узнала сейчас, шок», — заявила артистка.

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