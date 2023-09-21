«Секс четыре раза в день»: Волочкова рассказала о новом возлюбленном Super.ru: Волочкова сообщила о сексе в шпагате с новым возлюбленным

47-летняя балерина Анастасия Волочкова в интервью Super.ru рассказала о новом романе и сексе четыре раза в день. По словам артистки, в ее личной жизни сейчас все хорошо, а мужчины стоят к ней «в очередь». Балерина отметила, что живет во дворце и призвала поклонников не переживать за нее.

В моей личной жизни все в порядке. У меня секс четыре раза в день, а у вас? У вас он есть? Я живу во дворце, у меня все прекрасно. С сексом все отлично, в шпагате. Представьте, да? Вы свои ноги едва раздвинуть можете, а у меня, понимаете, мужчины в очереди стоят. У меня есть один-единственный неповторимый человек, — заявила балерина.

Ранее Волочкова назвала ведущую YouТube-шоу «Алена, блин!» Алену Жигалову «недолюбленной» и «страшной». Она отметила, что Жигалова пала в ее глазах как профессионал, когда заявила об алкоголизме балерины. При этом Волочкова отметила, что не держит на Жигалову зла, а лишь вычеркивает таких людей из круга своего общения.

Поводом для такого комментария стали слова Жигаловой о том, что Волочкова страдает алкоголизмом и ей пора ложиться в больницу на лечение. Сама Волочкова отметила, что лечиться нужно не ей, а Алене — от зависти. По словам балерины, она очень много работает и сидит на жесткой диете, а человек с таким образом жизни не может быть алкоголиком.