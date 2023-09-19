«Нахалка устроила позорище»: Волочкова высказалась о Собчак Волочкова: Собчак — нахалка, ее шоу обо мне просто позорище

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова раскритиковала в эксклюзивном интервью NEWS.ru программу, которую сделала о ней Ксения Собчак, назвав работу журналистки «позорищем». Саму Ксению артистка считает «нахалкой». По ее словам, своего рода противовесом стала передача, снятая о жизни Волочковой телеведущим Андреем Малаховым.

Ксения Собчак устроила здесь просто позорище с этой съемкой скрытыми камерами, оставленными в бане, порылась в тумбочках, она выставила себя как позорище. Андрей Малахов посмотрел эту программу и предложил: «Давай я к тебе приеду, и мы сделаем достойную, нормальную программу про твою реальную жизнь?». И я согласилась, мы долго беседовали, он узнал меня как человека и сказал: «Настя, я никогда не думал, что у тебя такая ситуация и такая жизнь», — пояснила балерина.

Анастасия Волочкова подчеркнула, что не злится на Собчак, и заявила, что всегда вела себя с ней намного корректнее, чем следовало бы.

Если бы я не умела прощать, я бы ее на порог дома не пустила. Люди, которым я рассказывала об этой ситуации, мне говорят, что надо было гнать ее в шею! Нахалка просто, — заключила Волочкова.

Ранее балерина назвала ведущую YouТube-шоу «Алена, блин!» Алену Жигалову недолюбленной и страшной, отметив, что Жигалова упала в ее глазах как журналист, когда сообщила об алкоголизме балерины. В то же время Волочкова подчеркнула, что незлопамятна, однако вычеркивает таких людей из круга своего общения.