«Недолюбленная и страшная»: Волочкова дала резкую оценку Алене Блин Волочкова назвала Жигалову страшной после обвинений в алкоголизме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова назвала ведущую YouТube-шоу «Алена, блин!» Алену Жигалову «недолюбленной» и «страшной». Такую оценку журналистке артистка высказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru. Она также отметила, что Жигалова пала в ее глазах как профессионал, когда заявила об алкоголизме балерины. При этом Волочкова отметила, что не держит на Жигалову зла, а лишь вычеркивает таких людей из круга своего общения.

Не было особых эмоций, я просто делаю выводы о человеке. И для меня люди, которые уже находятся на моральном дне в моих глазах, они никогда не поднимутся. Это ущербные люди. Недолюбленная, страшная, понимающая, что без какого-то хайпа она никому не интересна, — высказала свою оценку Волочкова.

Поводом для такого комментария стали слова Жигаловой о том, что Волочкова страдает алкоголизмом и ей пора ложиться в больницу на лечение. Сама Волочкова отметила, что лечиться нужно не ей, а Алене — от зависти. По словам балерины, она очень много работает и сидит на жесткой диете, а человек с таким образом жизни не может быть алкоголиком.

Ранее Волочкова назвала низким поведение Жигаловой на шоу блогера Анастасии Ивлеевой, комментируя нашумевший выпуск с поеданием морской свинки. Пользователи обвинили участниц программы в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве и пообещали обратиться к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу Ивлеевой. Балерина отметила, что сама не хотела бы опускаться до такого уровня.