«Это их уровень»: Волочкова о скандальном шоу Ивлеевой с участием Жигаловой Волочкова заявила, что Жигалова «лила грязь» за ее спиной на шоу Ивлеевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Волочкова

Российская балерина Анастасия Волочкова назвала низким поведение журналистки Алены Жигаловой на шоу блогера Анастасии Ивлеевой. Комментируя для NEWS.ru нашумевший выпуск с поеданием морской свинки, артистка отметила, что сама она не хотела бы опускаться до такого уровня.

Я лично не хочу уподобляться им и как-то ввязываться в обсуждение этого даже. Настя Ивлеева была у меня в гостях и делала программу, я ей не отказала. И если люди считают потом нормальным лить грязь за моей спиной, ну это их уровень. Когда человек без извинений удаляет пост, уже опубликованный ранее, значит он идет на попятную, признает, что что-то не так. Мне просто показали видео, где они вдвоем сидят и обсуждают меня, льют какую-то помойку. Что ж, пусть это остается на их совести, — сказала Волочкова.

Ранее Ивлеева спровоцировала волну критики решением заставить Жигалову съесть сваренную морскую свинку в рамках своего YouTube-шоу. Пользователи обвинили участниц программы в негуманном отношении к домашним животным и живодерстве и пообещали обратиться к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной с требованием закрыть шоу Ивлеевой.

Сама Жигалова уже попыталась оправдаться произошедшее. Свои действия она мотивировала тем, что во многих странах морская свинка является традиционным и вполне обычным блюдом. Их едят в Перу, США, Гватемале, Франции, Китае, Таиланде, Эквадоре, Колумбии и Чили.