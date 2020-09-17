Блогер Краснова объяснила, почему избегает Бузову

https://static.news.ru/photo/a5e20868-f921-11ea-b513-fa163e074e61_660.jpg Блогер Наталья Краснова Фото: Фото: instagram.com/krasnovanatasha

Блогер Наталья Краснова призналась, что старается не посещать мероприятия, на которых может оказаться популярная певица Ольга Бузова.

Несколько лет назад юмористка записала песню про ведущую «Дома-2». В произведении были высмеяны все недостатки артистки. По словам Красновой, она возненавидела бы человека, сочинившего про неё что-то подобное.

Не сказать, что я беру свои слова назад, нет. Они все по теме, всё чётко. Но раньше без слёз невозможно было смотреть, как Оля двигается, сейчас можно, мне нравится, она сделала рывок. Сейчас я бы такую песню не написала, — цитирует «Вечерняя Москва» девушку.

Недавно возлюбленный Бузовой Давид Манукян пригласил Краснову на вечеринку по случаю выхода новой песни, которую он записал с Филиппом Киркоровым.

Общая рассылка была, мол, приходи на презентацию, будет классно. Нет, думаю, не будет. Я боюсь, до сих пор боюсь, что вдруг Оля до сих пор не очень кайфово ко мне относится, и это оправданно, — подчеркнула звезда в эфире YouTube-шоу People Talk.

Как писал NEWS.ru, Киркоров сравнил отношения Ольги Бузовой с рэпером Давидом Манукяном со своими с Аллой Пугачёвой. Телеведущая и её избранник по-настоящему любят друг друга, считает певец. Он добавил, что отношения звёзд являются «трогательными и нежными».