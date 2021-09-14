Адвокат Мальковой обвинила мужа Макеевой в неуплате налогов

Защитница Светланы Мальковой — бывшей жены нового мужа актрисы Анастасии Макеевой — Юлия Вербицкая-Линник через NEWS.ru обратилась к Роману Малькову. Она заподозрила, что мужчина обманывает не только свою бывшую супругу, но и государственные органы, и обвинила его в неуплате налогов.

На днях Роман подал в суд иск с требованием определить место проживания своего старшего сына Андрея вместе с ним в московской квартире Анастасии Макеевой. По закону, подросток должен быть зарегистрирован по месту жительства, то есть иметь официальные права на помещение. Однако Андрей, как утверждает Вербицкая-Линник, в данном помещении не зарегистрирован.

В суде в материалах дела значится факт проживания Андрея в настоящее время в Обнинске. Причём в квартире, которая давно сдаётся посторонних людям. Так где же и с кем на самом деле сейчас проживает несовершеннолетний Андрей Мальков? — недоумевает адвокат.

Беспокоят Вербицкую-Линник и другие документально-юридические нюансы. Адвокат подозревает, что муж Анастасии Макеевой платит налоги в казну не в полном объёме.

Роман Мальков, вы предоставили справку в суд о вашем доходе. Согласно этой справке, ваш доход составляет якобы 65 тысяч рублей ежемесячно. При этом, согласно отчётности налоговой службы, ваш совокупный доход за 2021 год составляет всего шесть тысяч рублей. Или вы не платите положенные отчисления в налоговую и Пенсионный фонд? Тогда мы обязательно подадим заявление об этом в соответствующие органы! Что же происходит? Кого вы хотите обмануть, Роман Мальков? — интересуется адвокат.

Коллегия адвокатов Вербицкой-Линник, с её слов, собирает подробное досье на Малькова как неплательщика налогов и алиментов. Следующим шагом станут запросы о реальном состоянии всех финансовых счетов мужчины.

Так как Роман, вероятно, не платит налоги и предоставляет суду недостоверные сведения, то мы через судебных приставов вынуждены будем проверить движение всех денежных средств по его расчётным счетам. Если окажется, что в период брака со Светланой Роман производил какие-либо денежные расходы не в интересах своей семьи, это станет основаниям для предъявления нами отдельных требований, — резюмирует в беседе с NEWS.ru Юлия Вербицкая-Линник.

Ранее NEWS.ru опубликовал откровенное интервью Светланы Мальковой, где она рассказала о своем 17-летнем браке с Мальковым и о судах с ним за алименты, а также пожалела Анастасию Макееву.