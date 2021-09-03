Актрису Макееву срочно госпитализировали

Актрису Анастасию Макееву госпитализировали в срочном порядке. Об этом сообщил её супруг Роман Мальков на официальной странице артистки в Instagram.

Сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу! Сейчас она под капельницей! Что дальше, неизвестно! Только молиться за неё! — написал Мальков.

Он обратился к СМИ, которые якобы устроили травлю его жены. По словам Малькова, актриса очень сильно переживает из-за истории с разводом самого мужчины с его экс-супругой Светланой Мальковой. В связи с этим в информационном поле развернулась настоящая баталия за возможность раздобыть любые подробности этого инцидента. Супруг артистки призвал не втягивать Макееву в эту историю, которую он «решает в правовом поле».

Мальков также пригрозил СМИ, которые распространяют ложную информацию об их семье, подачей иска. Он отметил, что такие сообщения сильно влияют на состояние актрисы и наносят ущерб её здоровью. В частности, Макеева «уже была в коме».

Не дай бог с Настей, что-то случится! — заключил Мальков.

Ранее Анастасия Макеева обратилась с мольбой о помощи к поклонникам из-за того, что её «насильственно втягивают в конфликт». Звезда российских мюзиклов пожаловалась в Instagram на ухудшение здоровья вследствие постоянных распрей между её мужем Романом Мальковым и его бывшей женой.