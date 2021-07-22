Муж Макеевой призвал поклонников подписать петицию в защиту жены

Муж Анастасии Макеевой Роман Мальков призвал поклонников артистки подписаться под её петицией в Минкульт. Бизнесмен надеется так оградить новую жену от бывшей, о чём и написал в Instagram.

Господа, я призываю поддержать мою законную жену, дабы избавить мир от вранья и не порочить честь абсолютно невинного человека. Спасибо, кто с нами, я вас люблю. Давайте остановим демонов и сделаем мир чище! — написал Мальков в сторис.

Макеева придумала петицию, чтобы якобы защититься от бывшей жены бизнесмена, которую тот оставил с четырьмя детьми. Актриса уверяет, что Светлана Малькова буквально «съедает» её из-за разлуки с мужем, а также подговаривает 14-летнюю дочь всячески оскорблять новую пассию отца.

Ранее Анастасия Макеева призвала поклонников заступиться за неё и подписать коллективное письмо в защиту актрисы от экс-жены мужа Романа Малькова Светланы. Артистка сообщила в Instagram, что больше не намерена обсуждать тему бывшей жены нового мужа.