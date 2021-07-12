Малькова резко высказалась о странной госпитализации Макеевой

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Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, как его коллега Дмитрий Борисов предал его за право вести ток-шоу на Первом канале «Пусть говорят», заняв место в эфире без его ведома. Историей он поделился в эфире YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

Я когда переходил, я же заранее всех предупреждал и говорил: «Если вам нужен ведущий, возьмите Диму Борисова, мне кажется, что он должен справиться», — подчеркнул Малахов, комментируя свой уход с...