Малькова резко высказалась о странной госпитализации Макеевой

Светлана Малькова, чей бывший муж Роман Мальков оставил её с четырьмя детьми и женился на Анастасии Макеевой, резко высказалась о болезни актрисы. По словам супруга Макеевой, та находится в тяжёлом состоянии и была госпитализирована из-за травли в соцсетях, якобы организованной сочувствующими брошенной жене россиянами. В беседе с NEWS.ru Малькова призналась, что считает болезнь актрисы более чем странной, и пожалела актрису.
Для меня несколько странно, что, заявив об ухудшении здоровья и якобы даже впав в кому, через день или два Анастасия выступает с концертом в Санкт-Петербурге (видео выступления Макеевой в постановке «Дон Жуан. Нерассказанная история» 3 сентября на сцене Мюзик-холла выложили в соцсети зрители. — NEWS.ru). 8 сентября её снова видят в городе на Неве на сцене БКЗ «Олимпийский» на концерте ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда. Хотя накануне Анастасия написала в соцсетях, будто находится в больнице с панкреатитом, а Роман якобы третьи сутки дежурит под окнами. Но будь она действительно госпитализирована, я полагаю, вряд ли она бы смогла выйти на сцену и петь, — заявила Светлана Малькова.
Она призналась, что единственное чувство, которое испытывает к Макеевой, — жалость.
Конечно, мне её жалко. Ведь ей приходится изворачиваться, оправдываться и говорить очевидную неправду. Всем заявлять, будто лечится и госпитализирована, в потом оправдываться. Оправдываться, за то, что, не подумав, сказала, не подумав, увела (отца четверых детей из семьи. — NEWS.ru ), не подумав, оскорбила — меня и детей. Конечно, жалко, — добавила Малькова.
Ранее ведущий ток-шоу «Прямой эфир» Андрей Малахов прокомментировал NEWS.ru заявление Романа Малькова о намерении подать на него в суд, если выйдет хотя бы ещё одна программа, посвящённая личной жизни Макеевой.