«Снова выйду замуж, купила платье». Первое интервью Шукшиной после развода



Народная артистка РСФСР дала первое интервью после развода с Бари Алибасовым

NEWS.ru Как настроение , Лидия Николаевна?

Хорошее. Лето провела в своей квартире в Новой Москве – той самой «оскандалившейся». Которую Бари переписал на себя, а затем на своего помощника Сергея Моцаря. Но нам с адвокатом Юлией Вербицкой-Линник удалось отстоять мою собственность и квартира ко мне вернулась. Она чудесная! Хоть однокомнатная, но просторная на первом этаже. Одно грустно. Первый канал несколько лет назад сделал там ремонт и подарили мне четыре кастрюли цвета морской волны, так вот две из них пропали.

NEWS.ru Кто же мог унести?

Сережа, помощник Алибасова, тот самый, на которого была переписана квартира, некоторое время в моей квартире жил. Возможно, он и унёс случайно, съезжая. Я уже рассказала Бари об этом по телефону. Он посмеялся: «Какой у тебя, Лида, потрясающий талант сказочницы! Не зря сам Шукшин советовал тебе: пиши рассказы!». А нет никакого таланта, я не придумываю, говорю, что есть: пропали кастрюли. В остальном всё хорошо. Свежий воздух, тихо-спокойно. Приехала в квартиру на три дня проверить, как и что – задержалась на месяц и десять дней. Будто на даче отдохнула.

NEWS.ru: Магазин в Новой Москве далеко от вашего дома расположен? Сами ходили?

Недалеко - но не ходила. Если пойду, это будет долгий путь для моих ножек, которые очень болят. У меня замечательные соседи. Бывший милиционер, очень интересно рассказывает про свою жизнь и про работу. А его дочка преподаёт в школе с 1 по 4 класс. Слава Богу, не лезут ко мне с расспросами ни о кино, ни об Алибасове. Они ездят на машине в отдаленный большой супермаркет. Себе закупают продукты сразу надолго, и мне заодно по три-четыре сумки привозят. Это очень существенная помощь. На днях вернулась в свою московскую квартиру - соседи из Новой Москвы мне уже звонят, говорят, без меня им стало грустно и скучно. да и я по ним уже соскучилась, стали как родные.

MEWS.ru Ваша дочь Мария на днях выступила с эмоциональной речью о падении уровня культуры. Что думаете об этом?

Мне звонили многие знакомые: мол, «Маша разгромила Кремль и правительство!». Сама дочь отмахивается: «я не громила никого, сказала, как думаю». В интернете пишут ей слова поддержки в интернете. А некоторые там же налетели, ругают: мол, «и Маша уже ку-ку как ее мама». Про меня –то давно пишут будто я «ку-ку». Не понимаю с чего взяли. Да пусть пишут что хотят.

NEWS.ru Возвращаясь к речи Марии – как думаете, каким образом можно восстановить культуру?

Читать больше. Хорошую литературу. Пушкина, Шукшина. Я читаю. Любовь к книгам мне Василий Макарович привил, постоянно тюкал: «Лида – читай! Самообразовывайся!». Подсовывал мне даже труды Мережковского. А я кривилась: что может быть скучнее! Сейчас предпочитаю православную литературу, религиозную. От неё прямо сказать кайфую. И легче жить стало. В Новой Москве в храм ходила – недалеко от дома церквушечка очень красивая. В платочке сяду в уголочке, чтобы никому не мешать. Как-то батюшка сам подошел, узнав меня, сказал: «Я так люблю ваши фильмы!». Буквально на днях заказала панихиду по своей маме в очередную годовщину её ухода.

NEWS.ru Все-таки, извините, но спрошу о разводе. В иске от имени Алибасова написано, якобы супруга (то есть вы) «всячески уклоняется от добровольного расторжения брака…». Вы действительно не давали ему развод?

Если бы попросил, я бы давно дала, никаких проблем, подумаешь развод – дело житейское. Но ведь не просил. Только недавно написал мне записочку и я её сохранила: «Лида, не мешай, пожалуйста, разводу… Так как твои родственники нацелились на моё наследство. Но в наших с тобой отношениях ничего не изменится». Я позвонила ему и сказала: «Мне от тебя ничего не нужно. И мы много раз с тобой об этом говорили. Ни –че-го. Мне нужен ты». Правда, сегодня проснулась и подумала сгоряча: видимо, скажу, что «теперь и ты мне уже не нужен!».

NEWS.ru Визможно, пришло время уже именно это произнести.

Сами посудите. Если б я хотела заполучить его квартиру, я бы с ним там поселилась сразу после свадьбы. А Бари ведь многократно предлагал и настаивал: «Переезжай скорее ко мне!». В его квартире рядом с Новым Арбатом интересная планировка – сделано как уютный… офис. Но для жены там места нет. Малюсенькая спальня – постель на полу, шкаф и подоконник, на котором жил кот. Кухня большая, и переговорная. Я в той квартире, даже приходя в гости, чувствовала себя неловко. Точно не хозяйкой. И когда он настаивал на моём туда переезде, я каждый раз отбивалась: что привыкла уже к своей квартире поэтому и дальше жить буду у себя… Он опять говорил: «это наша с тобой квартира (на Мерзляковском), поехали туда». Я поправляла: «нет «нашей с тобой», «я к твоей недвижимости и ко всему остальному твоему никакого отношения не имела и не собираюсь. Ни я ,ни моя семья. Могу написать официально бумагу: что никакое имущество Алибасовых меня не интересует!».

NEWS.ru Мы писали интервью с Бари Алибасовым-младшим. Он во всех проблемах отца со здоровьем обвиняет вашу дочь Ольгу.

Бари Каримович тоже теперь – видимо, со слов сына – твердит:: «Лида, я понимаю, что тебе ничего не нужно – а вот твоя Оля обязательно отберет у меня часть квартиры!». Оля, которая ни сном ни духом, никогда в жизни не зарилась на чужое, а уж ничего алибасовского ей не надо тем более! Бари несет чушь. Мне, конечно, неприятно. И за Олю, и за себя. Ему наговаривают на нас - а он верит.

NEWS.ru Вы действительно с ним не виделись лично с января прошлого года, а только беседуете по телефону?

Да. В последний раз виделись в новогодние праздники. Он почему-то крепко запил, видимо переживал отсутствие концертов у группы "На-На" в пандемию. Приехал ко мне. Из-за его запоя и начались проблемы со здоровьем, спиртное ведь никого не доводило до добра. Бари-младший увёз его в Калининград и дал интервью в газете. Якобы Лидия Николаевна спаивала Бари Каримовича! Простите, чтобы спаивать, надо хотя бы самой пить, а я совершенно не выпиваю, не люблю это дело. Бари по собственному желанию и воле ходил тогда, в новогодние праздники, в магазин возле моего дома за спиртным снова и снова. Всё высматривал: не закрылся ли магазин. Как я ни отговаривала: что уже хватит, сколько можно – он и слушать не желал. Дальше были переломанные ноги и позвоночник – из-за алкогольных его подпитий. К которым я не имею никакого отношения. Когда его увезли в Калининград, даже телефонное наше общение временно прекратилось. Бари-младший опубликовал в интернете фотографии – отец с его мамой спит. Но тут же уточнил: что спит не как мужчина – потому что больной позвоночник не позволяет… Я думаю, ну есть ум у этого сына такое писать на всю страну?! Позже с Бари Каримовичемсозванивались, спросила его мнение по этому поводу. Он рассмеялся: «Ты зачем читаешь?». А если мне подруги распечатывают и приносят, как не читать?

NEWS.ru : А сам Бари Каримович не стремился к вам переехать жить?

Нет, никогда.

NEWS.ru Сейчас как складываются ваши с ним отношения?

Созваниваемся каждый день, а иногда и по два-три раза. При последнем разговоре буквально вчера Бари пообещал: «Как только решу свой вопрос с этим несчастным наследством, распределю его, чтобы никого не обидеть, мы с тобой снова пойдем в ЗАГС и женимся. Теперь до конца жизней уже будем вместе. Сыграем еще одну свадьбу, как тебе идея?». Я оценнила: «Гениальная! Обязательно пойду! Короночку надену с розочками на голове и мы заново женимся. Я уже купила платье». Бари задолго замолчал, видимо, удивился. Но если он постоянно надо мной подшучивает различными способами, почему я не имею права?

NEWS.ru - В кино планируете сниматься в ближашее время?

Некоторое время назад продюсеры пересылали мне сценарий. Неплохой. Комедия. Мне предложили роль бабушки семейства. Но из-за пандемии съёмки перенеслись на неопределенный срок. Дальше видно будет. Как Бог даст. Молюсь, чтобы оно было. И молюсь за обоих Алибасовых - за отца и за сына. Не держу на них зла.