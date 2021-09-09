Мужа актрисы Анастасии Макеевой отправили к психиатру

NEWS.ru узнал подробности первого заседания суда по иску мужа Анастасии Макеевой Романа Малькова к бывшей жене Светлане Мальковой. Суть иска — определение места жительства старшего сына Мальковых Андрея. Роман пытается добиться через суд официального разрешения на совместное проживание с подростком. Но для начала суд потребовал у Малькова предъявить справку от психиатра.

Суд проходит в Обнинске Калужской области по месту прописки Романа и Светланы. Мальков прибыл на заседание сам лично. Светлана, которая проживает с тремя младшими детьми в Словении, не приехала.

Заседание было, по сути, ознакомительным: суд посмотрел собранные обеими сторонами документы и рекомендовал Роману Малькову представить к следующему заседанию справку от психиатра. Так как суд должен всесторонне изучить условия, в которых будет жить подросток, в первую очередь психологический климат в новой семье и состояние здоровья отца.

Светлана Малькова призналась в беседе с NEWS.ru, что не меньше судебных органов обеспокоена душевным здоровьем бывшего мужа.

Роман очень странно себя ведёт. Записывает странные видеообращения. На видео у него блуждающий взгляд, неопрятный вид, заляпанная майка и очень агрессивное поведение. Раньше дети и я знали другого отца и мужа — любящего, ответственного, очень заботливого. Без вредных привычек — он не курил, совсем не употреблял спиртное. А сейчас делает и то, и другое. Это не тот Роман Мальков, которого я знала и любила. Человек, которого вижу перед собой сейчас в облике бывшего мужа, возможно, с расстройством... Его нужно обязательно показать хотя бы психологу, — заметила Малькова.

Ранее NEWS.ru писал о проблемах со здоровьем у Анастасии Макеевой. Как считает её новый муж, состояние здоровья актрисы ухудшилось из-за травли в соцсетях.