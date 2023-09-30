«СССР 2.0»: во ВЦИОМе назвали четыре варианта будущего для россиян Глава ВЦИОМа: четыре образа будущего для россиян можно собрать в «СССР 2.0»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У россиян существует четыре варианта образа будущего, которые теоретически можно собрать в единый «СССР 2.0» или «Советы без коммунистов», заявил в интервью РБК глава ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, формирование «синтетического образа будущего» является важной задачей для страны.

Первый образ, по словам Федорова, можно назвать «Комфортная Россия», когда россияне будут жить как на идеализированном Западе, где комфортно, зажиточно и красиво. Де-факто таким местом стала Москва, считает он.

Второй образ, как считает глава ВЦИОМа, опирается на «техно — гаджет — будущее» с полетами на Марс и высокими технологиями. Он больше подходит глобализированной части молодежи, пояснил Федоров.

Третий образ — «Великая Россия». Это образ для «воюющей» страны, которую боятся и уважают в мире, добавил руководитель ВЦИОМа. Четвертый — «Справедливая Россия», то есть страна, где неравенство преодолено и обеспечены равные права. При этом Федоров считает, что теоретически есть возможность сложить из этих образов единый.

Я бы назвал этот образ «СССР 2.0». Или «Советы без коммунистов», то есть без коммунистической идеологии. Чтобы у нас было все технически прогрессивно, чтобы мы были обществом с низким неравенством, чтобы была сильная власть, мы были авторитетными в мире и жили комфортно, — пояснил Федоров.

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