Украина продолжает терять авиацию: новости СВО на вечер 21 октября Последние новости об СВО на Украине

Фото: МО Украины

Российские системы ПВО за сутки сбили фронтовой бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны РФ в свежей сводке. В ведомстве добавили, что еще один Су-24 украинских войск был уничтожен российской авиацией в небе над Одесской областью.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО на утро 21 октября, читайте в материале NEWS.ru.

ВСУ встречают жесткий отпор в попытке продвинуться по линии фронта

Украинские военные лишились трех танков при попытке наступления у села Работино в Запорожской области, еще одна бронемашина получила серьезные повреждения, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В районе населенного пункта Вербовое украинская армия использует кассетные боеприпасы и планирующие бомбы. Российские военные отражают все атаки, применяя против ВСУ тяжелые огнеметные системы и фугасные авиабомбы, уточнил Рогов.

Вооруженные силы России за последние сутки также уничтожили склады боеприпасов ВСУ и топлива украинских военных на аэродроме в районе Кривого Рога, сообщило Минобороны.

Бойцы группировки «Восток» отразили атаку Вооруженных сил Украины в направлении Приютного в Запорожской области, заявил начальник пресс-центра этой группировки Олег Чехов. Он также сообщил о срыве четырех попыток провести ротацию подразделений ВСУ в районах Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки.

В районе Новомихайловки российские военные помешали ВСУ подвезти боеприпасы на позиции, в результате чего бойцы Украины понесли потери в личном составе, были также уничтожены их автомобили.

Фото: МО Украины

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал кадры уничтожения в зоне спецоперации многоцелевого тягача с пехотой ВСУ при помощи противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). По его данным, это произошло на Ореховском направлении. На кадрах видно, как снаряд насквозь прошибает украинский тягач, после чего техника начинает гореть, а небо над ней заволакивает серым дымом.

Западные издания назвали попытки прорыва ВСУ «мясными штурмами»

Потери западной бронетехники вынуждают украинские силы идти на «мясные штурмы», заявили обозреватели издания Modern Diplomacy. По их словам, установки стали легкой мишенью для российской артиллерии, вертолетов с противотанковыми ракетами, «Ланцетов» и других дронов, а также мин, не оставляя ВСУ шансов не идти в пехотные атаки, несмотря на невыгодность такой тактики.

Советник главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта, отметив прогресс на Купянском, Артемовском и Донецком направлениях.

Британское издание The Spectator сообщило, что большинство переданных Украине ракет дальнего действия ATACMS были перехвачены российской армией. В статье говорится, что Москва способна адаптироваться к любому оружию, которое поставляют Киеву: от ракет дальнего радиуса действия до морских беспилотников.

ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории

Украинские военные выпустили четыре ракеты из реактивной системы залпового огня по Донецку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. По его данным, удар пришелся по Калининскому и Буденновскому районам города.

На видео показано, что в местах попадания снарядов огромные клубы черного дыма взмывают в небо. На земле пожар. На общем плане видно, что дымовая завеса накрыла ближайшие дома и районы. Предположительно, ракеты попали в район городского мотеля. Информации о пострадавших не поступало.

В небе над Ростовской областью была сбита «воздушная цель», сообщил глава региона Василий Голубев. По его словам, сработали российские системы противовоздушной обороны. Позднее он сообщил о работе систем российских ПВО за пределами области и призвал жителей региона сохранять спокойствие.

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