ВСУ получили жесткий отпор на Южнодонецком направлении Бойцы группировки «Восток» отбили атаку ВСУ в направлении Приютного

Фото: МО РФ

Бойцы группировки «Восток» отразили атаку Вооруженных сил Украины в направлении Приютного в Запорожской области, заявил начальник пресс-центра этой группировки Олег Чехов. Он также сообщил о срыве четырех попыток провести ротацию подразделений ВСУ в районах Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки, передает ТАСС. В районе Новомихайловки российские военные помешали ВСУ подвезти боеприпасы на позиции, в результате чего бойцы Украины понесли потери в личном составе, были также уничтожены их автомобили.

На Южнодонецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии отражена атака противника в направлении Приютного. Сорваны четыре попытки ротации подразделений ВСУ в районах Левадного, Урожайного, Углесборочной и севернее Владимировки, — заявил Чехов.

Авиация «Востока», а также артиллеристы и военнослужащие ракетных войск этой группировки нанесли удары по местам дисклокации украинских бригад близ Новомихайловки, Урожайного, Шевченко и Угледара в ДНР, а также Малиновки Запорожской области. В результате контрбатарейной борьбы были уничтожены РСЗО «Град», артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета, уточнил он.