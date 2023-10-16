Склады оружия и хранилища ВСУ ликвидированы на аэродроме Староконстантинов Минобороны: ВС России ликвидировали склады ВСУ в Хмельницкой области

Фото: МО РФ

ВС России поразили оружейные склады и топливные хранилища Вооруженных сил Украины на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, которые приводит официальный Telegram-канал ведомства, также был ликвидирован узел связи на аэродроме Миргород в Полтавской области.

В районе города Хмельницкий и на аэродроме Староконстантинов Хмельницкой области поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения и хранилища авиационного топлива. Кроме того, на аэродроме Миргород Полтавской области уничтожен узел связи, — уточнил Конашенков.

Он также отметил, что в районах Архангельского Херсонской области, Дмитровки и Звонецкого Днепропетровской области средствами противовоздушной обороны были уничтожены два истребителя МиГ-29 и один штурмовик Су-25 Воздушных сил ВСУ. Также военные перехватили два реактивных снаряда РСЗО HIMARS.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что за последние сутки ВСУ потеряли до двух рот личного состава на Купянском направлении. Вместе с тем были уничтожены один танк и две боевые бронированные машины.