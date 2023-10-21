В небе над российским регионом сбили вражескую цель Глава Ростовской области Голубев сообщил о работе ПВО в регионе

В небе над Ростовской областью была сбита «воздушная цель», сообщил глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. По его словам, сработали российские системы противовоздушной обороны.

Сегодня в 14.10 снова сработали средства ПВО, прикрывающие Ростовскую область. Воздушная цель в результате уничтожена, — написал Голубев.

Telegram-канал SHOT сообщал, что жители Ростова слышали очень громкий взрыв в небе. О пострадавших не сообщалось. Последствия на земле уточняются.

Ранее Минобороны сообщило, что российские системы ПВО за сутки сбили фронтовой бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины. В ведомстве добавили, что еще один Су-24 украинских войск был уничтожен российской авиацией в небе над Одесской областью.

20 октября стало известно о крупном ракетном нападении ВСУ на российские регионы. Силы ВСУ предприняли попытки атаковать Крым и Приазовье. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что было выпущено не менее 10–15 ракет, в том числе переделанных С200.