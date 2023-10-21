Российские ПВО за сутки «посадили» три самолета и вертолет ВСУ Минобороны: системы ПВО за сутки сбили три украинских самолета и один вертолет

Фото: МО РФ

Российские системы ПВО за сутки сбили фронтовой бомбардировщик Су-24, два истребителя МиГ-29 и один вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины, сообщает в своем Telegram-канале Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что еще один Су-24 украинских войск был уничтожен российской авиацией в небе над Одесской областью.

Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты: самолет Су-24, два самолета Миг-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, — говорится в сообщении.

19 октября Минобороны РФ сообщало, что за сутки был сбит один истребитель ВСУ и штурмовик Су-25. Кроме того, на Донецком направлении были уничтожены 260 украинских военных, а также самоходная артиллерийскую установку «Гвоздика» и американская гаубица М119. В свою очередь на Купянском направлении военные России отразили 11 атак ВСУ.

Ранее начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский рассказал, что российские тяжелые огнеметные системы нанесли удар по укрытиям двух бригад ВСУ на Купянском направлении. В результате атаки были уничтожены два минометных расчета, 152-миллиметровая самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» и пункт боепитания в районах Новой Кругляковки, Синьковки и Ивановки. Украинские военные также потеряли около 80 человек, три танка, два пикапа и БТР М113.