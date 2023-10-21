Попытка наступления у Работино обернулась для ВСУ потерей трех танков Рогов: за сутки ВС России уничтожили три танка ВСУ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины лишились трех танков при попытке наступления у села Работино в Запорожской области, сообщил ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Еще одна боевая машина ВСУ получила значительные повреждения, добавил он.

Была попытка противника прорваться в районе Работина с помощью бронетехники, но неудачная. За сутки подбито три танка, один «подранок» ушел, — рассказал Рогов.

В районе населенного пункта Вербовое украинская армия использует кассетные боеприпасы и планирующие бомбы, добавил он. Российские бойцы отражают все атаки, применяя против ВСУ тяжелые огнеметные системы и фугасные авиабомбы, уточнил Рогов.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин сообщил, что артиллерия Вооруженных сил России отбила атаку украинской армии в районе населенного пункта Орехово. По его словам, ВСУ заходили небольшими группами при поддержке натовской бронетехники.

Также стало известно об отражении трех атак ВСУ в районе Вербовое в ночь на 18 октября. По словам Рогова, украинская армия продолжает пытаться проводить относительно масштабное наступление на Запорожском фронте. В боестолкновениях были уничтожены две единицы техники и один танк.