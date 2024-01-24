Трое погибших в ДНР, налет на Белгородчину: как ВСУ атакуют РФ 24 января

Фото: МО Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. БПЛА сбили над Орлом, несколько домов получили повреждения. Три человека погибли при обстрелах Донецкой Народной Республики. Дрон атаковал нефтяной терминал под Брянском. Село в Курской области осталось без электричества после обстрела. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Беспилотники ВСУ сбили в небе над Орлом

Утром 24 января украинские беспилотники самолетного типа пытались атаковать Орловскую область, сообщило Минобороны РФ. По словам губернатора Андрея Клычкова, их уничтожили средствами ПВО в небе над Орлом.

«К местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах стянуты службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий», — написал он в своем Telegram-канале.

В свою очередь мэр города Юрий Парахин уточнил, что из-за падения обломков в некоторых многоквартирных жилых домах выбило стекла, но никто из мирных жителей не пострадал. Для жильцов поврежденных квартир организовали пункт временного размещения.

«На месте работают оперативные службы регионального и городского силовых блоков. <...> В администрации Орла организована комиссия по ЧС», — рассказал градоначальник.

ВСУ обстреляли поселок в Запорожской области

Накануне во второй половине дня украинские войска обстреляли поселок Розовка в Запорожской области. Как сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», атаку удалось отразить с помощью средств ПВО.

«В 16:30 в поселке Розовка Запорожской области прозвучало несколько взрывов. По предварительной информации, работала система ПВО ВС РФ. <...> Информация о жертвах и разрушениях не поступала», — написал он в своем Telegram-канале.

Два мирных жителя и спасатель погибли при обстрелах ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 15 фактов ведения огня со стороны ВСУ.

На Горловском направлении украинские войска совершили четыре обстрела, на Донецком — девять, а на Ясиноватском — два. По региону выпущено 44 боеприпаса. Повреждения получили восемь жилых домов и два инфраструктурных объекта, среди которых Дворец культуры имени Куйбышева в Донецке.

Ранения получили 14 мирных жителей, еще двое погибли — это жители Ясиноватой, мужчина 75 лет и женщина 72 лет. По словам главы региона Дениса Пушилина, есть жертвы и среди сотрудников МЧС.

«В результате обстрела <...> Куйбышевского района Донецка пострадали два сотрудника МЧС России по ДНР. Один из раненых, сапер Специализированного спасательного центра МЧС России, <...> скончался в больнице. Ему было 23 года», — сообщил он.

Село в Курской области осталось без света после обстрела

ВСУ обстреляли село Гоголевка в Суджанском районе Курской области. Никто из местных жителей не пострадал, однако населенный пункт временно остался без электричества.

«Взрывом повреждена подстанция, в населенном пункте нет света. Приступим к восстановлению энергоснабжения, как только позволит обстановка», — сообщил губернатор Роман Старовойт.

ВСУ атаковали нефтебазу под Брянском

Украинский дрон атаковал нефтяной терминал компании «Русснефть-Брянск» в поселке Жеча Брянской области. По информации Telegram-канале Baza, обломки БПЛА обнаружили на территории предприятия утром 22 января.

Беспилотник врезался в один из резервуаров для хранения топлива, однако оставил на нем только вмятину. Как выяснил канал, терминал уже больше полугода находится в законсервированном состоянии. Минобороны РФ информацию об атаке не комментировало.

Беспилотники ВСУ совершили очередной налет на Белгородчину

23 января украинские войска атаковали с помощью дронов-камикадзе Белгородскую область. Под удары попали село Терезовка, хутора Балки и Лозовая Рудка, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В результате повреждения получили два частных жилых дома и три автомобиля. Никто из мирных жителей не пострадал.

Вечером того же дня над регионом сбили беспилотник самолетного типа. Согласно предварительным данным, обошлось без последствий на земле.

«Около 21:40 мск <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Утром 24 января ВСУ снова попытались атаковать с помощью БПЛА. Его уничтожили над селом Ближнее в Белгородском районе. Никто не пострадал, разрушений нет. Спустя полчаса, в районе 11:12, в Белгороде запустили оповещение о ракетной опасности, местных жителей попросили укрыться в безопасных местах.

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