Пушилин сообщил о погибших при обстрелах ДНР Пушилин: три человека погибли в результате обстрелов ДНР со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Три человека погибли в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины, еще 15 пострадали, сообщил в личном Telegram-канале глава региона Денис Пушилин. Кроме того, был поврежден ряд жилых домов и объектов инфраструктуры.

Три жителя республики сегодня погибли в результате обстрелов со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — NEWS.ru), еще 15 человек получили ранения, — написал Пушилин.

Среди жертв обстрелов, по информации главы ДНР, — сотрудник МЧС России, он был убит в Куйбышевском районе Донецка. Кроме того, мужчина и женщина погибли в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата в Ясиноватой.

Повреждены восемь жилых домостроений в Куйбышевском районе Донецка и Ясиноватой. Кроме того, в столице ДНР под обстрел попали два объекта гражданской инфраструктуры — дворец культуры и ясли-сад.

По данным Пушилина, ВСУ совершили 14 обстрелов территории республики, при этом было выпущено 40 боеприпасов. Под огонь попали Донецк, Горловка и Ясиноватский район.

21 января ВСУ нанесли артиллерийский удар по рынку в Кировском районе Донецка. По последним данным, погибли 27 человек и еще 25 пострадали, в том числе двое подростков. Денис Пушилин назвал обстрел рынка чудовищным, так как это произошло в воскресенье, когда там наиболее многолюдно.