Военэксперт рассказал, как российские военные борются с минными полями ВСУ Военэксперт Матвийчук: разминировать заграждения ВСУ помогают спецотряды

Фото: Кирилл Брага/РИА Новости

Машина разминирования УР-77 «Змей Горыныч»

Для нейтрализации минно-взрывных заграждений, которые возводят Вооруженные силы Украины в зоне СВО, у российских военных есть обученные специальные отряды, рассказал в беседе с Lenta.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Также, по его словам, используются так называемые шнуры разминирования.

Нужно сделать проходы, у нас для этого существуют специальные отряды обеспечения движения, <...> либо нужен управляемый шнур разминирования, который вызывает детонацию взрывных заграждений, — объяснил эксперт.

Он напомнил, что минно-взрывные заграждения используются для предотвращения проникновения противника в глубину обороны, они бывают как просто взрывного типа, так и комбинированные, и, как правило, представляют полосу, препятствующую продвижению техники и пехоты.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные инженеры 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках Купянского направления. В ведомстве добавили, что саперы продолжают зачистку местности от мин советского производства и других взрывоопасных предметов, которые невозможно извлечь.