Инженеры проделали брешь в обороне ВСУ под Купянском МО: в минно-взрывных заграждениях ВСУ на Купянском направлении проделана брешь

Фото: МО РФ

Военные инженеры группировки войск «Запад» проделали проходы в минно-взрывных заграждениях ВСУ на нескольких участках на Купянском направлении, рассказали РИА Новости в Минобороны. На данный момент саперы зачищают местность от мин советского производства и других взрывоопасных предметов, которые невозможно извлечь.

Инженерно-саперные подразделения 6-й общевойсковой армии Западной группировки войск проделали проходы в минно-взрывных заграждениях на Купянском направлении в зоне проведения СВО, — уточнили в ведомстве.

В ведомстве уточнили, что, отступая, ВСУ не только минируют окопы и блиндажи, но и разбрасывают различные «сюрпризы»: начиненные взрывчаткой радиостанции, магазины от стрелкового оружия, личные вещи. Саперы уничтожают такие предметы, часто дистанционно.

Ранее американские эксперты сообщили, что разминирование территорий Украины после завершения боевых действий займет порядка 35 лет. Они считают, что это обойдется киевским властям в $40 млрд. Отмечается, что с февраля 2022 года около 170 тысяч квадратных километров территорий были заминированы. Речь идет не только о противопехотных минах, но также о боеприпасах, которые не разорвались в ходе боев.

В то же время боец ВСУ и глава Украинского центра международного партнерства Анатолий Полковников заявил журналистам, что оценка в 35 лет для полного разминирования территорий страны «выглядит реалистичной».