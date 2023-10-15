Сладков заявил о прекращении боев у Авдеевки: что пишут военкоры 15 октября

Фото: МО Украины

Обстановка под Авдеевкой, Херсоном, Купянском, Кременной, в Запорожской области и на Луганском направлении, двойные стандарты Запада, отличие СВО от конфликта Израиля с Палестиной, возможности обороны ВСУ по всей линии фронта — российские военкоры в своих Telegram-каналах обсуждают последние новости СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

Александр Сладков рассказал, почему под Авдеевкой прекратилась стрельба

«Принципиально по Авдеевке питаюсь только официальной информацией, правда, чуть корректируемой репликами командиров. Итак, мои мысли: легко не пошло, и, слава богу, мы не стали решать вопрос по-украински (бить в непробиваемое). Хотя нужный нам промежуточный результат, судя по всему, есть: мы обезжириваем группировку ВСУ в этом городе-крепости, дорога подвоза под нашим огневым контролем», — отметил он.

По словам военкора, чтоб окружить Авдеевку, надо взять много старых опорных пунктов ВСУ.

«Позиции украинской армии заливали бетоном с 2015 года, когда, кстати, никто по ним жестко не стрелял — строй себе укрепления и строй. Теперь это дает плоды — артой не очень-то и разобьешь. Плюс минные поля. Да и вообще, наше Минобороны ничего и не обещало. Но факт есть факт — стрельба закончилась», — добавил Сладков.

Евгений Поддубный сравнил СВО и действия Израиля против Палестины

«Страны ЕС единым фронтом выступают в поддержку Израиля и принимают решения, которые, по мнению европейских чиновников, „послужат региональному миру и безопасности“. К последним относятся поставки оружия израильской армии и прекращение гуманитарной поддержки Палестины. Не удивляют, но бросаются в глаза из-за своей массовости, сравнительные комментарии еврочиновников относительно действий России в рамках СВО на Украине и оценка действий Израиля в новом витке старого конфликта с Палестиной. Комментарии эти, как можно догадаться, диаметрально противоположные. Удары ВС РФ по критической инфраструктуре Украины — это, в глазах европейцев — „военное преступление“, удары Израиля по жилым кварталам Газы и отключение всех жизненно важных коммуникаций — это „право Израиля защищаться“», — отметил журналист.

По словам Поддубного, сейчас «демократический мир» планирует долго играть сразу на двух фронтах.

«Военные издержки и репутационные потери Запада в ходе затяжного изматывающего конфликта на Украине будут компенсированы стремительными действиями со стороны Израиля. „Сопутствующие потери“ в лице гражданских при этом интересовать никого не станут. В армии обороны Израиля уже заявили, что „израильские военные будут действовать в любой точке Ближнего Востока для обеспечения безопасности“. Однако понятие безопасности в регионе давно уже стало условным», — добавил военкор.

Фото: Yousef Mohammad/dpa/Global Look Press

WarGonzo рассказал про текущую обстановку на Луганском направлении и в Запорожье

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Новопрокоповки и Вербового. ВС РФ наносили удары по Новоданиловке и Малой Токмачке. Украинская артиллерия вела огонь по Нестерянке, Копаням, Ровному, Сладкой Балке, Ильченкову, Новопокровке и Новофедоровке. На Луганском направлении российские войска сумели потеснить ВСУ у Степной Новоселки. Есть небольшое продвижение и со стороны Орлянки. Критических проблем для украинских войск на данный момент это не создает. Попытки ВС РФ войти в Синьковку. Без успеха», — добавил источник.

«Рыбарь»: «За последние сутки ВСУ участили интенсивность обстрелов левобережья Херсонской области»

«Под обстрелом оказались: Новая Каховка, Каховка, Корсунка и Саги. Повреждена гражданская инфраструктура и жилые постройки. Местные власти сообщают, что за минувшие сутки в городе Алешки погибли два мирных жителя и еще один ранен. Ранее сообщалось о гибели еще одного жителя в Раденске», — отметили авторы канала.

«Два майора» рассказали, что сейчас происходит на разных участках фронта

«ВС России активизировались на направлении Сватово-Кременная, в районе Макеевки (ЛНР) и Торском выступе. В бой введена вновь сформированная 25-я ОА ЦВО, продвижение составляет до нескольких километров. Купянский участок фронта также пришел в движение: врага теснят с его позиций у Лимана Первого и Синьковки, сам Купянск превращен в укрепрайон, по которому постоянно наносятся серьезные удары авиацией и артиллерией. Запорожский фронт продолжает громыхать: враг постоянно пытается прорваться на линии Работино — Новопрокоповка — Вербовое. Работино, кстати, все также в серой зоне, ВСУ не удалось закрепиться в н. п. большими силами», — сообщил источник.

Авторы канала пишут, что Украина сохраняет серьезный боевой потенциал и имеет мобилизационный резерв, несмотря на отвлечение внимания мировой общественности на Израиль и Палестину.

«На ряде направлений не введены в бой значительные резервы ВС России. Целые новые дивизии пока стоят в тыловых эшелонах, постепенно обучаясь разнице между учением на полигоне и реальными прилетами от врага. Если будет нужно, Киев готов выгрести все мужское население на фронт, активно идет пиар участия женщин в боевых действиях, прощупывается почва по поводу перспектив мобилизации несовершеннолетних. Пока не ликвидировано все военно-политическое руководство Украины и все скамейки запасных, не уничтожен логистический потенциал противника, война будет долгой», — добавил источник.

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