ВС РФ заняли «активную оборону»: что Путин сказал о провале наступа ВСУ

Фото: МО Украины

Президент РФ Владимир Путин сегодня в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным заявил, что российская армия улучшает свое положение почти на всей линии соприкосновения в зоне СВО, заняв «активную оборону». Что российский лидер сказал о контрнаступлении ВСУ и ситуации у Авдеевки, Купянска и в Запорожье?

Мнение Путина о текущих действиях ВС РФ и планах ВСУ

Глава России отметил, что Украина готовит новые наступательные операции на отдельных участках, но в целом контрнаступление ВСУ «провалилось полностью».

«Мы знаем, что на отдельных участках боевых действий противоборствующая сторона готовит новые активные наступательные действия. Мы видим это, знаем. И мы соответствующим образом на это реагируем. Что происходит сейчас на всем протяжении соприкосновения — это называется активная оборона. И наши войска улучшают свое положение на всем этом пространстве, довольно большом пространстве. Это касается и Купянского, и Запорожского, это касается и Авдеевского направления», — отметил Путин.

Президент поблагодарил руководство Вооруженных сил РФ и бойцов на передовой за их мужество и героизм.

«Я снова выразил слова благодарности: „Ребята, вам большое спасибо за ваше мужество, за героизм“. Первое, что они сказали: „У нас таких много“. Честно говоря, меня это тронуло. Без всякой рисовки говорят: „Вы знаете, сколько у нас таких“. Российские люди вот такие», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также вспомнил о разговоре без камер с участниками СВО из Бурятии.

«Они все из Бурятии, но со мной встречались по национальности русские. Я говорю: „Молодцы, не побежали“. Один из них искренне так удивился: „Куда не побежали?“. „Не побежали, не отступили, противник же побежал“. И вдруг он мне на полном серьезе, без всякой иронии, хочу подчеркнуть, без всякой иронии сказал: „Буряты не бегут“. Дорогого стоит: русский человек, но из Бурятии, говорит такие слова, есть нечто, что объединяет наш народ в единое целое — это, наверно, самая главная гарантия всех наших побед», — обратил внимание президент.

Что в России ранее говорили о конце контрнаступления ВСУ

Российский постпред при ООН Василий Небензя 13 октября заявил, что ВС РФ уже несколько дней как перешли к активным боевым действиям практически по всему фронту, украинское контрнаступление закончено.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать слова дипломата. Он призвал уточнить этот вопрос у Минобороны РФ.

«У нас там сообщают, что украинское наступление закончено и теперь мы пошли в наступление. Я не стал бы так категорично заявлять. Я не критикую, упаси Боже. Я просто уже знаю, что такое наступление. Попытка в течение пяти дней охватить Авдеевку — это не наступление. Кстати, сами военные не информируют, что Авдеевка „ах как окружена“. Они молчат. Будет, что сказать — скажут. Авдеевка не окружена. Наступление — это когда оборона противника проваливается на сотню и более километров, когда враг начинает бежать на других участках, когда Киев находится в эпилепсии и просит переговоров. Но этого же нет. Да, на Запорожье враг прет изо всех сил. Кошка, зажатая в угол, становится тигром, не так ли?» — написал военкор Александр Сладков.

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