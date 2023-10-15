Ситуация у Работино и Бахмута 15 октября: как ВС РФ наступают у Авдеевки

Фото: МО Украины

Армия Украины на Запорожском направлении при поддержке артиллерии атаковала у Новопрокоповки и Вербового, пишет WarGonzo. Что там сейчас происходит и какие другие новости с фронта сегодня?

Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 15 октября 2023 года

«На Запорожском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атаковали у Новопрокоповки и Вербового. ВС РФ наносили удары по Новоданиловке и Малой Токмачке. Украинская артиллерия вела огонь по Нестерянке, Копаням, Ровному, Сладкой Балке, Ильченкову, Новопокровке и Новофедоровке», — передает WarGonzo.

«Архангел спецназа Z» сообщил, что минувшей ночью ВСУ на Запорожском направлении «были очень тихими».

«Этой ночью противник на удивление был очень тих, скорее всего, потеряв пару посадок, обдумывает их возврат и готовит новые мясные накаты, дабы не давать времени и пространства для маневра резервами, наши работают ТОС по ЛБС и опорным пунктам противника. ВСУ не прекращают атаки на линии Работино — Вербовое», — отметили авторы канала.

Readovka пишет, что ВСУ пытаются продвинуться у Ровного к югу от Копаней.

«Также боевики атаковали наши позиции в Новопрокоповке. На Времевском выступе враг атаковал в районе Старомайорского, но напоролся на контратаки русской армии», — добавил источник.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Ситуация у Бахмута, Клещеевки, Андреевки, Авдеевки 15 октября 2023 года

«На Бахмутском направлении ВСУ при поддержке артиллерии атакуют ВС РФ в Курдюмовке. У Андреевки и Клещеевки встречные бои. По украинским позициям в обоих населенных пунктах наносятся удары. Российские войска под обстрелами в Бахмуте и Берховке», — пишет WarGonzo.

Readovka передает, что ВС РФ отразили атаки ВСУ в районе Орехово-Васильевки.

«В Клещеевке и Андреевке продолжаются тяжелые встречные бои. ВСУ удалось продвинуться в сторону железной дороги, но русские воины крепко держат оборону», — отметил источник.

WarGonzo сообщает, что на Донецком фронте ВС РФ сумели продвинуться со стороны Сладкого и в районе Новомихайловки.

«У первого из населенных пунктов отбиты позиции, утраченные летом. ВСУ, в свою очередь, вернули ряд позиций у Первомайского и Северного (населенный пункт к западу от Авдеевки). ВС РФ немного продвинулись в районе Новокалинова», — рассказали авторы канала.

Издание Economist пишет, что украинскую армию ждет незавидная участь в Авдеевке.

«Это одно из крупнейших наступлений России с весны прошлого года, и его цель, похоже, состоит в стремлении взять в „котел“ украинцев. Русские прочно владеют инициативой и уже „окружили с трех сторон“ украинские силы», — заявили журналисты

Американский Институт изучения войны сообщил, что российские войска незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки, а также к югу от Авдеевки.

«Украинские силы продолжили наступление в районе Бахмута, но не добились каких-либо подтвержденных успехов. Российские войска провели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской области и, как сообщается, продвинулись вперед. Украинские силы вели наступательные операции в районе западной границы Донецкой и восточной части Запорожской областей, но не продвинулись», — добавили эксперты ISW.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

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