27 дронов ВСУ попытались атаковать Россию: новости СВО на утро 15 октября Последние новости СВО на Украине

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на российские регионы в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, всего сбили 27 беспилотников.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 14 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Атаки ВСУ на Россию

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых 18 над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе, сообщали в Министерстве обороны.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. Он призвал жителей сохранять спокойствие.

Кроме того, Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Было зафиксировано десять прилетов, повреждения получили четыре частных дома. Также в результате атаки ВСУ из строя была выведена газовая труба, сообщил Старовойт.

Запад ужаснулся безрассудству командования ВСУ

Командование ВСУ принимает абсурдные с точки зрения военного дела решения, вынуждая бойцов идти в безрассудные контрнаступления, заявил обозреватель Бьяджо ди Грация. По его словам, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, «его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность».

Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление», а это абсурдно с военной точки зрения, сказал журналист.

По утверждению Бьяджо ди Грации, украинские генералы идут в атаку любой ценой. При этом они теряют огромное количество человеческих жизней, подчеркнул обозреватель.

Фото: МО Украины

От украинцев потребовали явиться в военкоматы

Всем военнообязанным на Украине велено явиться в военкоматы для обновления данных, сообщили украинские СМИ со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо. По его словам, это распоряжение касается и женщин-медиков.

Фитьо также призвал всех украинцев, у кого есть отсрочка, предоставить соответствующие документы. Таким образом, подчеркнул он, ВСУ смогут верно использовать все имеющиеся ресурсы.

Вооруженные силы Украины осознают, что контрнаступление не приводит к значимым результатам, поэтому у бойцов идет деморализация, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. По его словам, кроме прочего в рядах ВСУ растет недовольство командованием, которое пускало солдат в лобовую атаку.

Контрнаступление украинской армии длилось четыре месяца, однако к каким-либо серьезным достижениям это не привело, добавил Соскин. При этом ВСУ потерпели колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике, сказал он.

Работа ВС России в Угледаре

Российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, в результате контрбатарейной борьбы ВСУ также потеряли четыре минометных расчета. Он добавил, что авиационные удары и артиллерийский огонь привели к поражению важных точек сосредоточения вооруженных сил и техники противника в населенных пунктах Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное.

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