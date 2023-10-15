Всех украинских военнообязанных призвали явиться в военкоматы

Фото: МО Украины

Всем военнообязанным на Украине велено явиться в военкоматы для обновления данных, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо. По его словам, это распоряжение касается и женщин-медиков.

Фитьо также призвал всех украинцев, у кого есть отсрочка, предоставить соответствующие документы. Таким образом, подчеркнул он, ВСУ смогут верно использовать все имеющиеся ресурсы.

Если есть какое-то право на отсрочку — предоставить его, чтобы ресурсы, которые там есть, использовать правильно. Человек, который по базе как военнообязанный и здоровый, а имеет болезнь, но о ней не сообщил — мы не знаем, что человек не может проходить службу в ВСУ <...>, — заявил Фитьо.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с пополнением своих рядов, в связи с чем Верховная рада начала обсуждение законопроекта о возрастных ограничениях для солдат. По словам постпреда, в российский плен все чаще попадают 60- и 70-летние украинские солдаты. Также дипломат заявил, что контрнаступление украинской армии можно считать формально законченным. По его словам, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту.