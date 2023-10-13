Небензя рассказал о «возрастных» проблемах украинской армии Небензя: в российский плен сдаются 70-летние солдаты ВСУ

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины испытывают проблемы с пополнением своих рядов, в связи с чем Верховная рада начала обсуждение законопроекта о возрастных ограничениях для солдат, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит РИА Новости, в российский плен все чаще попадают 60- и 70-летние украинские солдаты.

ВСУ испытывают серьезные проблемы с пополнением своих рядов. Буксует мобилизационная кампания. <...> Украинские «слуги народа» <...> хотят убрать верхнюю планку призыва — служи до смерти. При этом в Киеве все громче звучат требования набирать больше именно молодых парней, — заявил российский дипломат.

Он отметил, что «25-летние у Киева заканчиваются, как и 45-летние», и теперь «настает черед пенсионеров становиться «пушечным мясом». Неслучайно в последнее время российским войскам в плен все чаще сдаются бойцы ВСУ 60- и 70-летнего возраста, не имеющие никакой военной подготовки, подчеркнул Небензя.

Также дипломат заявил, что контрнаступление украинской армии можно считать формально законченным. По его словам, российские войска уже несколько дней ведут активные боевые действия почти по всему фронту. Он отметил, что цена украинского контрнаступления — жизни десятков тысяч мобилизованных новобранцев, большинство из которых воевать не хотели.

Ранее сообщалось, что в рядах элитной бригады ВСУ начались конфликты среди офицеров. Речь идет о 47-м отдельном механизированном формировании «Магура», которое сыграло центральную роль в наступлении Киева. Старшие офицеры обвиняют друг друга в неправильном управлении и больших потерях в зоне боевых действий.