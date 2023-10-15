ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на российские регионы Минобороны РФ: 27 украинских БПЛА за ночь сбили над российскими регионами

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины предприняли массированную атаку беспилотных летательных аппаратов на российские регионы в ночь на воскресенье, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ. Как уточнили в военном ведомстве, всего сбили 27 беспилотников.

Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа на объекты на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе, — заявили в Министерстве обороны.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что над областным центром сбили 12 БПЛА. Он уточнил, что падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей при этом не пострадал.

До этого украинский беспилотник упал на территории колонии в Брянской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, дрон ВСУ был начинен пятью килограммами взрывчатки и боеприпасом КЗ-3. За минувшие четыре дня это уже вторая попытка украинской армии атаковать здание колонии. Беспилотник стоимостью около 1,5 млн рублей уничтожили на месте падения. Пострадавших нет.