Над Курском сбили 12 украинских беспилотников

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Курская область подверглась массовой атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале. По его словам, над областным центром сбили сразу 12 БПЛА. Минобороны России информацию не комментировало.

Сегодня вечером над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины. Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал, — заявил Роман Старовойт.

Ранее российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. По данным Министерства обороны РФ, атаку пресекли примерно в 17:30 мск. О пострадавших и повреждении инфраструктуры информации не поступало.

До этого украинский беспилотник упал на территории колонии в Брянской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, дрон ВСУ был начинен пятью килограммами взрывчатки и боеприпасом КЗ-3. За минувшие четыре дня это уже вторая попытка украинской армии атаковать здание колонии. Беспилотник стоимостью около 1,5 млн рублей уничтожили на месте падения. Пострадавших нет.

Кроме того, ВСУ пытались второй раз за неделю атаковать логистический центр в Брянской области, где находятся резервуары с топливом. Украинский дрон повредил пустую цистерну для хранения дизеля. Пострадавших в результате инцидента нет.