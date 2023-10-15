«Вопиющая военная некомпетентность»: на Западе ужаснулись безрассудству ВСУ Fatto Quotidiano: генералы ВСУ не соблюдают основные военные правила

Фото: МО Украины

Командование ВСУ принимает абсурдные с точки зрения военного дела решения, вынуждая бойцов идти в безрассудные контрнаступления, заявил обозреватель Fatto Quotidiano Бьяджо ди Грация. По его словам, если бы кто-то из командующих НАТО сделал нечто подобное, «его бы выгнали за вопиющую военную некомпетентность».

Украинцы несут самые тяжелые потери, поскольку они вынуждены в условиях численного меньшинства переходить в безрассудное «контрнаступление», а это абсурдно с военной точки зрения, — сообщил журналист.

По утверждению Бьяджо ди Грации, украинские генералы идут в атаку любой ценой. При этом они теряют огромное количество человеческих жизней, подчеркнул обозреватель.

Ранее в СМИ сообщили, что поддержка западными странами Украины может уменьшиться после парламентских выборов в Польше. По мнению журналистов, это станет настоящим ударом для Киева и «хорошей новостью» для президента России Владимира Путина. Варшаву назвали не единственным союзником Киева, которому начал надоедать конфликт на Украине. Как отметили авторы издания, республиканцы в США в основном не поддерживают выделение дополнительной помощи со стороны Вашингтона.