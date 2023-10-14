«Хорошая новость для Путина»: в США рассказали о настоящем ударе для Киева 19FortyFive: западная поддержка Украины может уменьшиться после выборов в Польше

Фото: МО Украины

Поддержка западными странами Украины может уменьшиться после парламентских выборов в Польше, пишет издание 19FortyFive. По словам авторов статьи, это станет настоящим ударом для Киева и «хорошей новостью» для президента России Владимира Путина.

Приближается самое тяжелое дипломатическое испытание для Украины — самый сильный европейский союзник и сосед Украины собирается провести парламентские выборы. <...> Если усталость Польши от войны отразится на Западе, поддержка Украины может уменьшиться, поскольку конфликт вступает в третий год, и это будет только хорошей новостью для Владимира Путина, — говорится в материале.

Варшаву назвали не единственным союзником Киева, которому начал надоедать конфликт на Украине. Как отметили авторы издания, республиканцы в США в основном не поддерживают выделение дополнительной помощи со стороны Вашингтона. Помимо этого, победивший на выборах в Словакии Роберт Фицо пообещал прекратить военную поддержку Украины. В материале отмечается, что Запад уже уделяет меньше внимания поездкам украинского президента Владимира Зеленского за границу.

Ранее польские чиновники выразили недовольство действиями Украины, которая ведет переговоры с Евросоюзом в обход Варшавы. Как заявил директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский, такое поведение Киева в Польше считают предательством. По его словам, эти напряженные отношения могут стать серьезной проблемой для США.