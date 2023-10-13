В Польше заявили о предательстве Украины Japan Times: в Варшаве недовольны общением Киева с ЕС в обход Польши

Фото: Zhang Zhang/XinHua/Global Look Press

Варшава, Польша

Чиновники Польши выражают недовольство тем, что Украина сама ведет переговоры с ЕС, не прибегая к посредничеству Варшавы, сообщают польские эксперты в материале Japan Times. Они считают такое поведение Киева предательством.

Некоторые польские чиновники смотрят на это (отношения с Украиной. — NEWS.ru) как на неудачный роман. Такое поведение Киева кажется им предательством, — сказал директор Восточного отделения Германского фонда Маршалла Михаль Барановский.

По его мнению, напряженность в отношениях Украины и Польши может оказаться серьезной проблемой для Вашингтона, поскольку в США рассматривают партнерство этих двух стран, как важный элемент системы безопасности в Европе. Глава польского аналитического центра ECFR Петр Бурас отметил, что из-за низкого влияния Польши ее вмешательство в отношения Киева с ЕС порой бывает контрпродуктивным.

Украине больше не нужна Варшава, чтобы разговаривать с Брюсселем, Берлином и другими европейскими столицами, — констатировал он.

Ранее кандидат в депутаты польского сейма от правой коалиции «Конфедерация» Анна Брылка заявила, что Польша потребует от Украины оплаты счета и поставит ряд условий за оказанную стране помощь. По ее словам, в международных отношениях «благодарность не является валютой», поэтому «Конфедерация» выставила счет Украине, оценив помощь в сто миллиардов злотых.