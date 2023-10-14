ВСУ обстреляли поселок в Курской области Старовойт: ВСУ повредили четыре дома при обстреле поселка Теткино

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области, заявил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Зафиксировано 10 прилетов, повреждения получили четыре частных дома. Кроме того, в результате атаки из строя выведена газовая труба.

Поселок Теткино Глушковского района вновь обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 10 прилетов, повреждены четыре домовладения, — написал губернатор.

Он пообещал оказать помощь собственникам поврежденных домов. Газовая труба будет восстановлена, как только это станет безопасным, добавил губернатор.

13 октября Старовойт заявлял, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи. В общей сложности артиллерийские подразделения ВСУ нанесли пять ударов. Пострадавших в результате атаки не было, но жители населенного пункта на время остались без света.

Кроме того, ВСУ пытались второй раз за неделю атаковать топливное хранилище в Брянской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, украинский беспилотник залетел на территорию логистического центра и повредил пустой резервуар для хранения дизельного топлива. В результате атаки никто не пострадал.