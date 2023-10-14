В Киеве рассказали, что случилось с бойцами ВСУ после атаки Соскин: бойцы ВСУ деморализованы из-за неудавшегося контрнаступления

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины осознают, что контрнаступление не приводит к значимым результатам, поэтому у бойцов идет деморализация, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По его словам, кроме прочего в рядах ВСУ растет недовольство командованием, которое пускало солдат в лобовую атаку.

Командиры пускали в лобовую атаку своих воинов, растет недовольство, скажем, падает в определенной степени установка на наступление, деморализация идет у людей. Это естественно, — заявил Соскин.

Контрнаступление украинской армии длилось четыре месяца, однако к каким-либо серьезным достижениям это не привело, добавил он. При этом ВСУ потерпели колоссальные потери как в личном составе, так и в военной технике, сказал Соскин.

Ранее бывший разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что потери Вооруженных сил Украины на поле боя умопомрачительны. По его словам, сейчас уже можно говорить о полном уничтожении ВСУ.

Президент страны Владимир Зеленский получает донесения о гибели бойцов и ликвидации военной техники ежедневно. По словам Риттера, для Украины ситуация, разворачивающая на фронте, приобретает крайне трагичный характер.