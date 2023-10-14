Силы ПВО cработали в Курской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В Курском районе работает система противовоздушной обороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. Он призвал жителей сохранять спокойствие. Минобороны России информацию не комментировало.

В Курском районе работает ПВО. Просьба сохранять спокойствие. Из-за опасности самоликвидации сбитых украинских БПЛА не трогайте обломки и не приближайтесь к ним! Сообщить о находке можно по телефону 112, — подчеркнул глава области.

Накануне ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Зафиксировано 10 прилетов, повреждения получили четыре частных дома, сообщил Старовойт. Кроме того, в результате атаки из строя выведена газовая труба. Глава региона пообещал оказать помощь собственникам поврежденных домов. Газовая труба будет восстановлена, как только это станет безопасным, добавил губернатор.

Днем ранее, 13 октября, в результате обстрела ВСУ в селе Козино Рыльского района было повреждено здание школы. Старовойт уточнил, что разрушены крыша и стены, выбиты окна и нарушено электроснабжение. По заверению губернатора, службы приступят к восстановлению школы, как только позволит ситуация, он также подчеркнул, что никто не пострадал. Также глава региона сообщил, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи, в общей сложности артиллерийские подразделения ВСУ нанесли пять ударов.