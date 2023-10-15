Путин раскрыл положение ВС России в Авдеевке Путин: российские солдаты ведут активную оборону в районе Авдеевки

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Президент России Владимир Путин

Вооруженные силы России улучшили свои позиции по всем направлениям, включая Купянское, Запорожское и Авдеевское, сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, сейчас российская армия ведет активную оборону в районе Авдеевки в ДНР.

Это называется активная оборона с улучшением положения на отдельных участках. <...> Наши войска улучшают свое положение на довольно большом пространстве, — уточнил Путин.

Кроме того, продолжил президент, украинское контрнаступление полностью провалилось. Путин отметил, что ВСУ пытаются продвинуться на нескольких участках фронта, однако российская армия успешно отражает все атаки.

Ранее президент напомнил, что РФ проводит военную операцию на Украине с целью защитить своих людей, культуру и ценности. По его словам, предавать свою цивилизацию ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к хаосу. При этом Путин признался, что не знает, какую культуру защищает Украина.

Президент добавил, что Россия спокойно идет к достижению целей спецоперации. Он подчеркнул, что все поставленные задачи будут реализованы.