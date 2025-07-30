Российский моряк вышел на связь после спасения в Йемене Российский моряк Галактионов после спасения в Йемене связался с матерью

Российский моряк Алексей Галактионов, спасенный йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы) с потопленного сухогруза Eternity C, смог установить контакт с родными, сообщает РИА Новости со ссылкой на Леонида Глушака, возглавляющего Азово-Донскую территориальную организацию Российского профсоюза моряков. Отмечается, что пострадавший поговорил с матерью.

Мы поднимали информацию: Галактионов действительно был на этом судне. Он сам из Ростова. После инцидента с сухогрузом он уже выходил на связь со своей мамой, — сказал Глушак.

Ранее в результате нападения на сухогруз Eternity C российский член экипажа получил тяжелые ранения, потребовавшие ампутации ноги. Атака привела к гибели двух моряков и ранению как минимум одного человека. По предварительной информации, нападение совершили йеменские повстанцы, они использовали морские беспилотники и реактивные гранаты, запущенные с лодок.

Также СМИ писали, что атакованный сухогруз Eternity C полностью затонул у побережья Йемена. Из 21 члена экипажа удалось спасти только пятерых. Судно, принадлежавшее греческой компании, но ходившее под флагом Либерии, стало очередной жертвой эскалации конфликта в регионе.