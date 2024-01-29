Российская армия взяла Табаевку: новости СВО на вечер 29 января

Фото: МО РФ

Бойцы Вооруженных сил России взяли под свой контроль населенный пункт Табаевка, расположенный в Харьковской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. Село расположено всего в 150 километрах от Харькова. Telegram-канал «Военная хроника» отмечает, что установление контроля над Табаевкой позволит подразделениям ВС РФ начать наступление в сторону Ковшаровки, расположенной под Купянском.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 29 января, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 280 солдат под Красным Лиманом

Вооруженные силы Украины потеряли до 280 солдат, три автомобиля и один танк на Краснолиманском направлении, заявили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, за последние сутки бойцам российской группировки «Центр» удалось существенно улучшить положение на данном участке фронта. В частности, армия России нанесла удары по позициям 63-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Ямполовка и Червоная Диброва, ослабив противника.

На Купянском направлении украинская армия потеряла до 30 солдат за последние сутки. Кроме того, российские войска уничтожили две боевые бронированные машины, три пикапа и гаубицу «Мста-Б». На Донецком направлении противник потерял до 210 человек убитыми и ранеными, а также два пикапа, два орудия Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

На Запорожском направлении российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и бронетехники противника в районах Работино и Юрковки. В результате ударов армия противника потеряла до 30 военнослужащих, три пикапа и гаубицу Д-30. На Херсонском направлении потери ВСУ составили около 40 человек убитыми и ранеными.

Фото: МО Украины

Российские бойцы стерли с лица земли укрепрайон ВСУ под Красным Лиманом

Летчики ВКС России нанесли удары по украинским военным объектам, расположенным на Краснолиманском направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, истребители-бомбардировщики Су-34 поразили укрепрайоны ВСУ.

Представители Минобороны РФ уточнили, что для нанесения ударов использовали неуправляемые авиационные бомбы ФАБ-500. Они оснащены универсальным модулем планирования и коррекции, что повышает эффективность их применения. В результате атаки цели были поражены. Украинская армия понесла потери в личном составе, а также лишилась командного пункта.

В Раде заявили, что армия Украины уйдет в оборону

Украина, вероятно, получит меньше помощи от стран Запада, что вынудит ВСУ перейти к обороне в 2024 году, заявил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко. По его словам, сокращение объемов помощи связано с летним контрнаступлением 2023-го, в результате которого украинской армии не удалось добиться успеха.

По данным Military Watch Magazine, солдаты ВСУ подвергли критике американский БМП Bradley. По мнению военных, эти машины непригодны для использования в холодное время года. В США Bradley были сняты с производства еще в середине 1990-х годов.

Использование танков Leopard 2 также вызывает недовольство у рядовых военнослужащих. Солдаты жалуются, что в текущих условиях невозможно обеспечить обслуживание этих машин. По мнению аналитиков Foreign Affairs, это связано с плохой координацией действий украинских войск.

Фото: МО Украины

Зеленский раскрыл численность украинских войск

Около 880 тысяч человек служат в рядах Вооруженных сил Украины, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD. По его словам, работающих украинцев насчитывается около 30 млн человек. Еще 7,5 млн человек Украина потеряла из-за массовой миграции населения в страны Евросоюза.

Издание Times уточняет, что около 30% действующих украинских военнослужащих страдают от психических расстройств. По данным Минздрава Украины, от 3 до 4 млн человек будут нуждаться в лечении после окончания боевых действий.

ВСУ попытались атаковать Брянскую область

Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на территории Брянской области с помощью беспилотников, однако они были сбиты дежурными силами ПВО. По словам главы региона Александра Богомаза, всего было уничтожено два дрона, никто из местных жителей не пострадал. В результате атаки ВСУ один жилой дом получил повреждения.

Украинская армия также обстреляла территорию Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины. По данным представителей центра, на Горловском направлении украинские войска совершили 14 обстрелов, на Донецком — 11. В результате атак пострадали четыре человека.

ВСУ также попытались поразить нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС», расположенный в Ярославле. Беспилотник упал рядом с установкой гидрокрекинга. Никто из сотрудников предприятия не пострадал. Минобороны РФ пока не прокомментировало данную информацию.

Фото: МО Украины

В Верховной раде заявили о готовности Киева к переговорам

Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что Украина готова к переговорам. По его словам, количество условий и предпосылок для начала диалога с РФ постепенно увеличивается. Вместе с тем он подчеркнул, что переговорам мешает непримиримая позиция Зеленского. Из-за скорого окончания его президентского срока она превращается в пустой политический лозунг, считает он.

Дубинский также отметил, что некоторые депутаты Рады планируют снять с себя полномочия. Это обусловлено тем, что парламентарии не хотят брать на себя ответственность за обсуждение условий мирного соглашения в том случае, если власть в стране перейдет парламенту.

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