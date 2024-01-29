Налет на НПЗ, дрон упал на детский лагерь: как ВСУ атакуют РФ 29 января

Фото: Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Ярославле дрон упал на территории нефтеперерабатывающего завода, а в Ростовской области беспилотник упал на детский лагерь. В ДНР при обстрелах и атаках БПЛА ранения получили четыре человека. Мирный житель погиб при минометном обстреле Новой Каховки в Херсонской области. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Два беспилотника сбили над Брянской областью

Накануне днем над Унечским районом Брянской области сбили украинский беспилотник. По словам губернатора Александра Богомаза, никто из местных жителей не пострадал, один дом оказался поврежден.

«Пострадавших нет. При падении уничтоженного беспилотника осколками частично повреждена штукатурка жилого дома», — написал он в своем Telegram-канале.

Еще один БПЛА попытался атаковать регион в ночь на 29 января. Его тоже удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны.

«Сегодня ночью <...> дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

Четыре человека пострадали при атаках на ДНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за прошедшие сутки были зафиксированы 26 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 19).

На Горловском направлении украинские войска совершили 14 обстрелов, на Донецком — 11, а на Ясиноватском — один. По региону выпущен 81 боеприпас. Повреждения получил один частный жилой дом на Отечественной улице в Горловке.

В результате обстрелов пострадали четыре человека, двое из которых оказались ранены из-за сброса взрывного устройства с беспилотника.

«В Кировском районе столицы региона боеприпасами, сброшенными с беспилотников, ранены мужчина 1979 г. р. и женщина 1964 г. р. В Никитовском районе Горловки от огня противника пострадали женщины 1975 г. р. и 1977 г. р.», — сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

ВСУ попытались атаковать НПЗ в Ярославле

Украинские войска попытались ударить с помощью беспилотника по нефтеперерабатывающему заводу «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. По данным Telegram-канала «112», дрон упал рядом с установкой гидрокрекинга утром 29 января.

Никто из работников предприятия не пострадал. Завод оцепили и вызвали группу разминирования. При этом российское военное ведомство информацию об атаке не комментировало.

Человек погиб при обстреле Новой Каховки в Херсонской области

Украинские войска обстреляли из минометов Новую Каховку в Херсонской области. В результате пострадали несколько мирных жителей, еще один человек погиб, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

«Пострадали мирные люди в разных концах Новой Каховки. <...> Один мужчина ранен и получает в данный момент медицинскую помощь. Другой мирный житель погиб», — уточнил чиновник.

Фото: Spc. Trevares Johnson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Строитель пострадал при атаке БПЛА в Белгородской области

28 января во второй половине дня ВСУ попытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника самолетного типа. Его уничтожили средствами ПВО примерно в 16:00.

«Около 16:00 <...> дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — отчиталось Минобороны РФ.

Чуть позже глава региона Вячеслав Гладков сообщил об ударе дрона-камикадзе по экскаватору в селе Колотиловка Краснояружского района. В результате пострадал рабочий, его госпитализировали в больницу Белгорода.

«У мужчины открытый перелом правой голени и рваная рана левой ноги. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — рассказал Гладков.

Накануне ВСУ обстреливали регион из минометов и гранатометов. Под огнем оказались Лозовая Рудка (36 прилетов) и Дроновка (шесть прилетов). Лозовую Рудку также обстреляли из пулемета. Обошлось без последствий.

Атакам дронов-камикадзе подверглись Солнцевка и Лозовая рудка. По одному БПЛА сбили над селами Тишанка и Новая Деревня. Никто не пострадал, разрушений нет.

Дрон упал на детский лагерь в Ростовской области

В Неклиновском районе Ростовской области средствами РЭБ нейтрализовали украинский беспилотник. Он упал на территории лагеря, после чего взорвался, повредив несколько корпусов.

«Частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации. Пострадавших нет», — утончил губернатор Василий Голубев.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Вооруженные силы Украины

ВСУ обстреляли из артиллерии Запорожскую область

28 января украинские войска обстреливали населенные пункты Запорожской области из артиллерии. По данным Telegram-канала WarGonzo, под огнем оказались Жеребянки, Дорожнянка и Новопрокоповка. Минобороны РФ информацию об ударах не комментировало.

В Крыму задержали все диверсионные группы

Правоохранительные органы Крыма задержали все диверсионные группы, которые совершали теракты на полуострове. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Задержаны <...> все, кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего, кроме смерти или тюрьмы, диверсантов не ждет», — сказал он.

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