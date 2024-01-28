Аксенов сообщил о задержании всех диверсантов, совершавших теракты в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все диверсионные группы, совершавшие террористические акты в Крыму, задержаны, сообщил телекомпании «Вести-Крым» глава региона Сергей Аксенов. По его словам, полуостров защищен благодаря профессиональным действиям силовых и правоохранительных структур.

Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего, кроме смерти или тюрьмы, диверсантов не ждет, — сказал Аксенов.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщил, что около 20 членов украинской диверсионной группы пытались прорваться на территорию Белгородской области. По информации канала, диверсантам не удалось проникнуть вглубь региона. В районе населенного пункта Теребрено произошел стрелковый бой. В Министерстве обороны не комментировали эту информацию.

Также сообщалось, что сотрудники полиции задержали диверсионную группу из троих подростков в Запорожской области. Несовершеннолетние жители Мелитополя подозреваются в работе на Службу безопасности Украины. Предположительно, задержанные организовали несколько терактов, покушаясь на жизнь должностных лиц. Также они установили закладку самодельного взрывного устройства на 1223-м км железной дороги Мелитополь — Тащенак для совершения террористического акта.