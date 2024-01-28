Украинский беспилотник пытался атаковать Брянскую область Богомаз: беспилотник ВСУ уничтожили над Брянской областью

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В Брянской области пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с применением беспилотников, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз. По его словам, силы противовоздушной обороны уничтожили дрон ВСУ над территорией Унечского района. Никто не пострадал.

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над территорией Унечского района силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших нет, — написал Богомаз.

Глава региона уточнил, что при падении обломков беспилотника был частично поврежден фасад жилого дома. Сотрудники экстренных и оперативных служб работают на месте атаки.

Накануне украинские войска обстреляли село Гордеевка в Курской области. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки повреждения получили жилой дом, хозяйственная постройка и гражданский автомобиль. Пострадавших среди мирного населения удалось избежать.

Ранее ВСУ с применением беспилотников также нанесли удар по автомобилям волонтеров и гуманитарному штабу в центре Новой Каховки в Херсонской области. В результате налета ранения получила 70-летняя женщина. Пенсионерку в тяжелом состоянии доставили в местную больницу.