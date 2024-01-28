«Киевский режим сыпется»: депутат о претензиях стран НАТО на земли Украины Депутат Новиков: НАТО попытаются присвоить себе часть Украины

Фото: МО Украины

Киевским режим сыпется, несмотря на всю поддержку Запада, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, НАТО может воспользоваться этой ситуацией и попытаться присвоить себе часть нынешней территории Украины.

Как отмечает депутат, Украина не способна выстраивать свою военную политику. В качестве примера он указал на контрнаступление, которое «было заведомо обречено на провал». Кроме того, украинские граждане массово покидают страну, добавил он. Также, добавил он, становится ясно, что дальнейшие вложения Запада в украинскую армию не приведут к результатам.

В этот переломный момент звучат амбициозные претензии на украинские территории. Пока это не рассматривается на уровне политических решений, но начинается некая информационная подготовка к тому, чтобы в будущем всерьез продвинуть такое предложение. Совершенно правильно, что руководство России на сей счет не высказывается. По простой причине — рано считать эту тему актуальной, — отметил Новиков.

При этом сам парламентарий считает, что никогда не стоит говорить никогда. Он допустил, что страны НАТО попытаются присвоить себе часть нынешней территории Украины. Однако народ Украины имеет право на целостность, на реализацию государственных интересов, подчеркнул он.

Лучше всего они реализовывались, когда мы вместе находились в составе СССР. Я убежден, что и для сегодняшнего населения Украины следование этому пути было бы наиболее перспективным. В частности, поэтому Россия сейчас выполняют задачу денацификации всей территории Украины, — заявил Новиков.

Ранее лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи заявил, что Закарпатье может перейти под контроль Венгрии после поражения Украины в конфликте с Россией. В то же время он призвал к разрешению ситуации путем переговоров. Политик подчеркнул необходимость установления режима прекращения огня на Украине, а также призвал начать переговорный процесс по мирному урегулированию.