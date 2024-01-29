«Торнадо» смел с пути российских военных штурмовую группу ВСУ МО: расчет «Торнадо-Г» отразил под Купянском атаку ВСУ

Фото: МО РФ

Расчет РСЗО «Торнадо-Г» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач отразил атаку штурмовых групп ВСУ на позиции российских войск на Купянском направлении, сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве подчеркнули, что кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении целей.

Разведчики засекли передвижение боевиков и техники ВСУ в сторону российских позиций и тут же передали координаты на командный пункт. При выполнении огневых задач расчет РСЗО «Торнадо-Г» уничтожил живую силу противника и несколько единиц боевой техники, — сообщило министерство.

Ранее российские десантники из состава группировки войск «Днепр» успешно уничтожили три моторные лодки с десантом ВСУ у правого берега реки Днепр на Херсонском направлении. В МО подчеркнули, что таким образом российским войскам удалось прервать попытку форсировать реку. Отмечается, что оператор дрона профессионально навел его на одну из лодок, а помощник корректировал полет, обеспечивая точное попадание.

До этого советник командования ВСУ Юрий Игнат заявлял, что украинская армия не смогла сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала спецоперации. По его словам, для перехвата такого оружия необходимы более совершенные системы противовоздушной обороны, например комплексы Patriot.